ФОТО. В Литве взорван вход в торговый центр: украден банкомат

В понедельник рано утром поступило сообщение о взрыве в торговом центре Maxima, в Казлу Руде, на ул.M.Валанчаус.

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Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, выяснилось, что украден банкомат. Был введен план "Щит". До приезда сотрудников Службы общественной безопасности и криминальной полиции на месте происшествия дежурили пожарные-спасатели.

Мэр Казлу Руды Мантас Варашка-Палакаускас на своей странице в фейсбуке написал: "Ночью взорвали вход в магазин Maximа в Казлу Руде и украли банкомат. Обстоятельства преступления выясняются. Магазин закрыт и не будет работать примерно неделю. Жители не пострадали. Территория пока огорожена, там работают криминалисты. Просим жителей проявить понимание и соблюдать действующие ограничения, не нарушать границы, огороженные СТОП-лентой. Пока нельзя пользоваться терминалами Omniva и DPD. Информацию обновим в конце дня".