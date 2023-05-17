ФОТО. В Литве задержали нелегалов из Конго: их везли из Латвии в Германию
Foto: VSAT (Lietuva)

Литовские пограничники задержали двух граждан Германии, которые пытались незаконно вывезти в ФРГ граждан Конго. У африканцев не было при себе документов, удостоверяющих личность.

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По данным Государственной пограничной службы Литвы, легковые автомобили
Renault Megane и Opel Crossland с немецкими номерами остановили для проверки на дороге Мариямполе — Сувалки, неподалеку от пограничного пункта в Калварии. В одной машине оказались 25-летняя женщина и 38-летний мужчина, в другой — 46-летняя женщина и несовершеннолетний пассажир. При проверке у пассажиров не оказалось документов, но они представились гражданами Конго.

Во время бесед с пограничниками водители сообщили, что забрали пассажиров в Риге и везут их в Германию. Было ли им обещано вознаграждение за эту услугу или они его уже получили, пока не сообщается.

Начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через государственную границу. За это преступное деяние законом предусмотрен штраф или арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

Граждане Германии арестованы на десять суток, а иностранцы, представившиеся конголезскими гражданами, временно размещены на пограничном пункте.

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