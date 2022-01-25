ФОТО: в машине обнаружили тайник с контрабандными сигаретами
Foto: Valsts policija

Сотрудники Земгальского управления Государственной полиции в ходе обыска в автомобиле и по месту жительства мужчины обнаружили и изъяли 133 520 сигарет с белорусскими акцизными марками.

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16 января в ходе обыска в автомобиле Renault Espace, принадлежащем мужчине 1957 г.р., был обнаружен тайник, в котором спрятаны табачные изделия. Всего в автомобиле было найдено и изъято 4216 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками. В тот же день в ходе обыска по местожительству мужчины было найдено еще 800 пачек таких же сигарет, 1510 пачек Winston Blue и 150 пачек Premjer.

Мужчина, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные деяния с акцизными товарами, признан подозреваемым по части третьей статьи 221 Уголовного закона - незаконная транспортировка и хранение табачных изделий в крупных объемах. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование продолжается.

ФОТО: в машине обнаружили тайник с контрабандными сигаретами
Foto: Valsts policija
ФОТО: в машине обнаружили тайник с контрабандными сигаретами
Foto: Valsts policija
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