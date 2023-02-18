В субботу, 18 февраля, в 18.52 пожарным поступил вызов на улицу Кр. Валдемара, где, по предварительной информации, в многоэтажном здании образовались трещины, сообщила порталу Delfi представительница Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме Бирзиня.

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На месте спасатели обнаружили, что в здании образовались видимые трещины, и немедленно приступили к эвакуации людей.

В настоящее время на место происшествия в сотрудничестве с муниципальной полицией направляется автобус для размещения эвакуированных во временном жилье.

Информация о состоянии здания передана в Строительное управление Риги. На месте происшествия работают 23 спасателя.

Как сообщили в VUGD, из двух соседних зданий в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией эвакуированы 33 человека, собака и два кота.

Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс сообщил агентству LETA, что для координации оказания помощи пострадавшим жильцам на место происшествия приехали вице-мэры Риги Линда Озола и Эдвардс Ратниекс, а также представители различных государственных и муниципальных служб.

Если здание пришло в негодность после пожара или другого происшествия, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность поселиться во временном жилье.

В столичной думе сообщили, что эвакуированные жители имеют право на получение от муниципалитета кризисного пособия — до 500 евро на человека или до 1000 евро на семью. На то, чтобы запросить пособие у жильцов есть два месяца с первого дня возникновения кризисной ситуации.

Жители могут подать заявление на получение кризисных пособий в Рижскую социальную службу, позвонив по телефону 67105048.

Жителям также предлагается обращаться в Социальную службу, если им нужна какая-либо другая помощь, такая как одежда, продуктовые наборы, обновление документов или любая другая социальная поддержка. Дополнительную информацию о возможностях социальной помощи можно получить по телефону 80005055.

Жителям, нуждающимся во временном жилье, в настоящее время предлагается номер в муниципальной гостинице (до пяти суток). Для получения более подробной информации о размещении в гостинице следует обращаться в муниципальную полицию по телефону 110.

Пострадавшие и находящиеся в опасности лица имеют право на получение временного жилья и единовременного пособия на ремонт в случае, если жилое помещение или жилой дом пострадали в результате теракта, стихийного бедствия, аварии или другой катастрофы, а Департамент городского развития примет решение о запрете эксплуатации жилого дома до устранения опасности.

Для того, чтобы получить возможность размещения в муниципальной квартире, где можно проживать до шести месяцев, но не более года, жителям следует подать заявление в Департамент жилья и окружающей среды на улице Бривибас 49/53. Для получения консультации необходимо позвонить по телефону 67474700.

Если помещения будут признаны ремонтопригодными, собственники квартир смогут претендовать на единовременное пособие на ремонт — до 10 000 евро.

Тем временем, в Rīgas satiksme заявили, что в связи с произошедшим закрыто движение всех видов транспорта на улице Кр. Валдемара 117. Изменены маршруты 3-го троллейбуса и 11-го автобуса.

В направлении из города транспорт едет по улице Валдемара, улице Спорта, улице Сканстес, улице Зирню и далее по маршруту.

Пропускаются остановки: улица А. Бриана, улица Алояс, улица Эвелес.

В направлении центра столицы транспорт курсирует по улице Зирню, улице Сканстес, улице Спорта, улице Весетас, улице Ханзас и улице Валдемара.

Пропускаются остановки: улица Эвелес, улица Палидзибас, улица Бруниниеку.