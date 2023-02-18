В субботу, 18 февраля, в 18.52 пожарным поступил вызов на улицу Кр. Валдемара, где, по предварительной информации, в многоэтажном здании образовались трещины, сообщила порталу Delfi представительница Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме Бирзиня.

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На месте спасатели обнаружили, что в здании образовались видимые трещины, и немедленно приступили к эвакуации людей.

В настоящее время на место происшествия в сотрудничестве с муниципальной полицией направляется автобус для размещения эвакуированных во временном жилье.

Информация о состоянии здания передана в Строительное управление Риги. На месте происшествия работают 23 спасателя.