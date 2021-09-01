ФОТО: В многоэтажке в Кенгарагсе возник пожар, пострадал один человек
Foto: DELFI Aculiecinieks

В среду, 1 сентября, в Риге примерно в 11:00 возник пожар в четырехэтажном доме по адресу улица Прушу, 17A. По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в результате пожара пострадал один человек.

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Пожар возник в квартире на третьем этаже дома, загорелся и диван и другие вещи, площадь пожара составила 11 кв.м. Вызов на происшествие в ГПСС поступил в 10:56. На место происшествия прибыли две пожарные машины, к 11:21 пожар был локализован.

Позже на место происшествия прибыли экипажи Службы неотложной медицинской помощи, а также Госполиция.

В ГПСС порталу Delfi сообщили, что из горящей квартиры был спасен один человек, его передали медикам. По неофициальной информации, пожилая женщина получила ожоги, ее увезли в больницу. Данных о других пострадавших или погибших нет.

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