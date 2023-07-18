ФОТО. В море возле Царникавы нашли затопленный автомобиль с иностранными номерами
Foto: Sadursme.lv

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, во вторник утром, в 09.32 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в море в окрестностях Царникваы (Адажский край) найден легковой автомобиль.

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По данным ЛТВ, в машине на момент обнаружения не было людей. При осмотре автомобиля спасатели также не констатировали утечку топлива.

По делу начато расследование. Не исключено, что машина находилась в воде с ночи.

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