ФОТО: В Огре возник пожар повышенной опасности
Foto: DELFI Aculiecinieks

В пятницу, 1 мая, в Огре возник пожар повышенной опасности: на территории загорелись шины, старые автомобили и деревья. Об этом сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на происшествие поступил в ГПСС примерно в 13:00. В 13:42 пожарным удалось локализовать пожар повышенной опасности.

На месте происшествия работают 17 пожарных, для тушения используются четыре автоцистерны.

Площадь пожара составила примерно 150 квадратных метров.

Агентство LETA сообщает, что пожар возник на территории фирмы Vovadims, которая занимается ремонтом автомобилей и торговлей запчастями.

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LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv
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