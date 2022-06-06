ФОТО. В Пардаугаве изъяли 735 000 нелегальных сигарет и нашли 128 840 евро наличными
Foto: Valsts policija

Сотрудники Курземского участка Рижского регионального управления полиции в рамках двух уголовных процессов задержали мужчин 1979 и 1964 г.р., подозреваемых в незаконном обороте акцизных товаров. Всего полицейские нашли изъяли 734 953 сигарет без латвийских акцизных марок, более 380 литров нелегального алкоголя, а также 128840 евро наличными.

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Уголовный процесс по этому делу был начат 24 мая. Входе следствия полиция установила, что в нелегальные сигареты может перевозить автомобиль Iveco. Продолжая следствие, полицейские засекли разыскиваемую машину на трассе Рига — Огре, где ее остановили, а затем доставили в полицейский участок. При обыске в машине нашли 25 ящиков сигарет.

Водителя автомобиля 1979 г.р. задержали на 48 часов, а затем к нему применили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. На фургон в рамках уголовного процесса наложен арест.

Продолжая расследование, 25 мая полиция провела несколько санкционированных обысков, в ходе которых обнаружили еще 485 033 сигареты, 381,9 л алкоголя без латвийских акцизных марок и большая сумма наличными. Следствие продолжается.

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