ФОТО: В Пардаугаве мотоцикл попал под фуру, движение восстановлено

В понедельник днем, 16 мая на улице Мукусалас произошло ДТП, в результате которого под колесами фуры оказался мотоциклист, сообщил очевидец. На месте происшествия работают скорые, пожарные и полиция.

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Движение было временно затруднено. "Часть улицы в районе CSDD полностью встала. Машины разворачиваются и едут по свободной полосе прямо по встречке", - сообщил очевидец.

В Государственной полиции сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 13.18. Столкнулись грузовик и мотоциклист. Водитель мотоцикла с травмами доставлен в больницу. Около двух часов дня движение было возобновлено.