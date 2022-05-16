ФОТО: В Пардаугаве мотоцикл попал под фуру, движение затруднено

В понедельник днем, 16 мая на улице Мукусалас произошло ДТП, в результате которого под колесами фуры оказался мотоциклист, сообщил очевидец. На месте происшествия работают скорые, пожарные и полиция.

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Движение затруднено. "Часть улицы в районе CSDD полностью встала. Машины разворачиваются и едут по свободной полосе прямо по встречке", - сообщил очевидец.