ФОТО: В Пардаугаве мотоцикл попал под фуру, движение затруднено

В понедельник днем, 16 мая на улице Мукусалас произошло ДТП, в результате которого под колесами фуры оказался мотоциклист, сообщил очевидец. На месте происшествия работают скорые, пожарные и полиция.
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Движение затруднено. "Часть улицы в районе CSDD полностью встала. Машины разворачиваются и едут по свободной полосе прямо по встречке", - сообщил очевидец.
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