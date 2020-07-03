ФОТО. В Пардаугаве в яму снова провалился автомобиль

В минувший четверг в Пардаугаве, на перекрестке улиц Э. Смильгя и Ауглю в строительную яму провалился автомобиль Citroen.

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Как пояснили порталу Delfi в Rīgas ūdens, в этом месте проводятся запланированные работы по ремонту водопровода. В этой связи предприятие CBF Ļ-KO разработало соответствующую схему организации движения, а также установило предупреждающие знаки и ограждения вдоль ямы.

В распоряжении Rīgas ūdens нет информации о том, что схема могла быть разработана с ошибками. Также нет оснований предполагать, что дорожные знаки и ограничительные заграждения не были установлены в должном порядке.

В результате инцидента никто не пострадал. По данному ЧП Госполиция начала административное делопроизводство.