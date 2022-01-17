ФОТО. В Пардаугаве задержан пьяный водитель, в его организме зафиксировали 2,38 промилле

В субботу вечером в Риге был остановлен водитель, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали более 2 промилле алкоголя.

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По сообщению пресс-центра Госполиции, 15 января, около 23.00 часов было получено сообщение о том, что на ул. Кр. Валдемера был замечен автомобиль Mercedes-Benz, которым, судя по манере вождения, управлял пьяный водитель: он съезжал с проезжей части, повредив два дорожных знака, после чего скрылся с места происшествия, не сообщив в полицию.

Сотрудники батальона Дорожной полиции, получив информацию, приступили к поискам нарушителя и засекли его в Пардаугаве, в районе улиц Триядибас, Кугю и Ранькя дамбис. В скором времени его удалось остановить. Во время задержания водитель вел себя агрессивно, пытался провоцировать полицейских, а также оскорбляя их.

При содействии Рижской муниципальной полиции (РМП) дебошира доставили в участок. В организме водителя зафиксировали 2, 38 промилле. На нарушителя составлены два административных протокола сотрудниками Госпоиции и один работниками РМП.