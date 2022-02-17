ФОТО. В Плявниеки и центре Риги найдены наркотики пяти видов

Сотрудники Госполиции на основании полученной информации провели обыски у двух лиц, подозреваемых в хранении наркотиков. У них изъяли наркотические вещества пяти видов.

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Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, 11 февраля был начат уголовный процесс, в рамках которого стражи порядка незамедлительно провели пять обысков в микрорайоне Плявниеки, а также в центе Риги. Обыски проводились в квартирах, на чердаке и в автомобилях.

Всего полицейским удалось изъять 3000 таблеток Xanax, 300 граммов метамфетамина, около 100 таблеток MDMA, 400 таблеток LSD, около 30 граммов марихуаны, а также 1065 евро наличными.

В тот же день были задержаны подозреваемые 1996 и 2003 г.р., ранее не попадавшие в поле зрения органов правопорядка. В настоящее время они отпущена под полицейский надзор.