ФОТО. В поездах из Беларуси нашли 240 000 контрабандных сигарет

Сотрудники Службы госдоходов (VID) при содействии своих коллег из Государственной пограничной службы в ходе проверки грузовых поездов, прибывших из Беларуси, обнаружили в вагонах большое количество контрабанды.

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Как отмечают в пресс-службе VID, 4 ноября на железнодорожной станции "Индра" при проверке вагонов поезда у кинолога, работавшего с собакой, возникли подозрения в том, что в двух вагонах могут перемещаться незадекларированные товары. ПВ тайниках, оборудованных в поезде, было найдено 159 980 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

В тот же день на станции "Индра" при проверке другого поезда из Беларуси в грузе опилок нашли еще 80 000 сигарет NZ Gold с акцизными марками РБ. По обоим делам ведется следствие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.