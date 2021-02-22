ФОТО. В поезде Берлин-Варшава нашли странного незнакомца, возможно, он из Латвии

Волонтерская организация Bezvests.lv опуликовала обращение с просьбой обратить внимание на фотографии человека, который 10 января 2021 года ехал в поезде Берлин — Варшава.

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Мужчина не реагировал на все попытки контакта. У него не оказалось багажа и документов. Куда он направлялся, также неизвестно, поскольку у него не оказалось при себе билета. На некоторое время незнакомца поместили в больницу.

Его имя неизвестно. По данным полиции Свебодзина (Любушское воеводство, Польша), установлено, что мужчина может говорить на нескольких языках: немецком, русском, латышском и украинском.

Его приметы: примерно 40-45 лет, рост около 180 см, стройного телосложения, около 80 кг, темные короткие волосы, борода, глаза голубые.

Особые приметы: татуировки на шее, на руках и ногах (см. фото).

Был одет: черный пиджак, серый джемпер, брюки бежевого цвета, коричневые, замшевые туфли.

Проcьба ко всем, у кого может быть информация о его личности, обращаться в полицию округа Świebodzin по номеру +48 47 79 35 211 (Польша) или Bezvests.lv 22084084 (Латвия).





Foto: Bezvests.lv

Foto: Bezvests.lv







