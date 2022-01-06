ФОТО. В Польше у гражданина Латвии изъяли наркотическое "печенье", гашиш и марихуану
Foto: KMP Biała Podlaska

В Польше задержан 39-летний латвиец, у которого во время досмотра нашли и изъяли наркотические и одурманивающие вещества. Ближайшие два месяца латвийцу предстоит провести под арестом.

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По сообщению полиции Бяла-Подляска (Бяльский повят, Люблинское воеводство), автомобиль Peugeot остановили для досмотра в конце прошлой недели в местечке Кобыляны. Водитель вел себя неадекватно, его поведение указывало на то, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ.

Полицейские решили проверить машину, где обнаружили контейнер с засохшим веществом зеленого цвета. Кроме того, стражи порядка нашли и другие подозрительные вещества, включая зеленое наркотическое "печенье" и одурманивающие жидкость. Позже экспертиза установила, что гражданин Латвии провозил марихуану и гашиш.

Против задержанного начат уголовный процесс за приобретение наркотиков, а также за управление автомобилем под влиянием одурманивающих веществ. За эти преступления польским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

ФОТО. В Польше у гражданина Латвии изъяли наркотическое "печенье", гашиш и марихуану
Foto: KMP Biała Podlaska
ФОТО. В Польше у гражданина Латвии изъяли наркотическое "печенье", гашиш и марихуану
Foto: KMP Biała Podlaska


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