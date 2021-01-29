ФОТО. В Пурвциемсе и Торнякалнсе нашли более 7000 таблеток MDMA, кокаин, марихуану и оружие
Foto: Valsts policija

Сотрудники участка полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали 25 января в Риге 22-летнего наркодилера, у которого в ходе обысков изъяли 7806 таблеток MDMA, примерно 22 грамма кокаина, более 1 кг марихуаны, а также оружие и боеприпасы.

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Как отмечает пресс-центр РРУП, задержание проводилось на основании полученной ранее информации о возможной торговле наркотиками. В итоге, в ходе проверки, которую полиция провела в минувший понедельник, подозреваемого задержали в Пурвциемсе. У мужчины изъяли 500 таблеток MDMA.

В рамках начатого уголовного процесса был проведен обыск на квартире подозреваемого в Торнякалнсе, где стражи порядка обнаружили еще 7306 таблеток MDMA, около 22 граммов кокаина, а также марихуану.

Кроме того, полиция нашла во время обыска 37 патронов, глушитель, незарегистрированное огнестрельное оружие (отправлено на экспертизу) и 11 715 евро наличностью.

Спустя два дня — 27 января — суд выдал санкцию на арест задержанного. Следствие по делу продолжается.

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