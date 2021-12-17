ФОТО. В Пурвциемсе нашли детскую порнографию и наркотики

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 9 декабря сотрудники Земгальского участка РРУП, получив важную информацию, незамедлительно направились в Пурвциемс и провели обыск.

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Как отмечают в РРУП, в ходе обыска у мужчин 1976 и 1987 г.р. стражи порядка нашли и изъяли наркотические вещества: у одного подозреваемого — 45 граммов метамфетамина и 10 граммов кокаина, у второго — 15 граммов метамфеамина.

Продолжая обыск, у мужчины 1976 г.р., который ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за растление, изъяли компьютер, где он хранил детскую порнографию. По делу начаты уголовные процессы. Старший из мужчин оставлен под арестом, к младшему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.