ФОТО: В Пурвциемсе ночью сгорел еще один BMW X5: полиция отрицает связь с убийством Беззубова
Foto: DELFI

В ночь на 15 апреля в Риге, на ул. Д. Бранткална сгорел еще один автомобиль BMW X5 черного цвета. Однако полиция отрицает связь этого ЧП с убийством футбольного агента Романа Беззубова, застреленного днем ранее на ул. Гунара Астрас.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Госполиции, вызов на горящий в микрорайоне Пурвциемс автомобиль поступил на пульт дежурного в 03.19. Возможно, внедорожник подожгли умышленно. Из-за возгорания повреждены еще семь машин. Информации о пострадавших не поступало. Начат уголовный процесс по факту уничтожения чужого имущества. Пожар был ликвидирован в 04.44.

Как уже сообщалось ранее, автомобиль BMW X5, использованный при убийстве футбольного агента Романа Беззубова, минувшей ночью найден сгоревшим в Межапарке.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в 01.28 поступил вызов о том, что на ул. Эзермалас горит машина. Общая площадь возгорания составила 7 кв. м, пострадавших нет. Спасатели потушили пожар и сообщили о происшествии в полицию.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

47

Source

LETA

Tags

BMW Межапарк
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур