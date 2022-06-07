ФОТО. В Риге без вести пропал 28-летний мужчина
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции разыскивает Александра Кестерса (1994 г.р.), которого в последний раз видели 19 мая, в Риге, в окрестностях ул. Матиса.

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Его приметы: рост 184 см, среднего телосложения, волосы вьющиеся.

Возможно, был одет: серая куртка с капюшоном, черные джинсы, черные кеды. С собой был серо-зеленый рюкзак и доска для скейтборда.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086678 или 110.

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