ФОТО. В Риге две недели назад пропала 19-летняя девушка

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Лиану Заулу (2003 г. р.), которую в последний раз видели 10 декабря, когда она выходила из своего дома на ул. Зиемелю.

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Ее приметы: рост 158 см, худощавая, волосы черные.

Возможно, была одета: черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки.

Девушка может находиться в Лиласте.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086678, 20269017 или 110.