ФОТО. В Риге и под Вентспилсом изъято большое количество наркотиков: гашиш, амфетамин, марихуана, галлюциногенные грибы

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, сотрудники Земгальского участка РРУП задержали трех лиц, подозреваемых в незаконном хранении наркотических веществ. Во время обысков стражи порядка изъяли большое количество наркотиков, а также нашли плантацию по выращиванию марихуаны.

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7 октября в Риге был задержан 35-летний мужчина, у которого во время обыска в автомобиле обнаружили и изъяли галлюциногенные грибы, марихуану, амфетамин и оксибутерат натрия.

В ходе дальнейших процессуальных действий полиция установила, что задержанному принадлежат несколько гаражей. Следствие также было установлено, что у подозреваемого имеются сообщники — женщина 1987 г.р. и мужчина 1986 г.р. 8 октября их задержали и установили, что на территории частного хозяйства в Ужавской волости Вентпилсского края они выращивают марихуану.

В ходе обысков в Риге и под Вентпилсом полиция изъяла: 3-4 кг галлюциногенных грибов, 2 кг марихуаны, 500 гр кристаллов MDMA, 190 таблеток LSD, 40 таблеток MDMA, 10 гр метамфетамина, 1 гр кокаина, около 0,5 литра оксибутерата натрия, 50 таблеток Xanax, 100 граммов гашиша и около 7000 евро наличными.

Мужчина, задержанный в Риге, оставлен под арестом, а к его подельникам применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.