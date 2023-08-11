ФОТО: в Риге изъято 2,27 миллиона нелегальных сигарет; продавец задержан

Госполиция возбудила уголовное дело и провела три обыска в связи с незаконным оборотом табачных изделий на территории Риги. В качестве подозреваемого задержан мужчина 1969 года рождения.

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Предполагается, что задержанный продавал в Риге сигареты без латвийских акцизных марок. При обыске автомобиля и двух объектов недвижимости было обнаружено и изъято 2 270 860 сигарет разных марок с белорусскими, российскими, украинскими налоговыми акцизными марками и без них.

После совершения оперативных процессуальных действий мужчина был помещен под временное содержание под стражей.

В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

По оценке Госполиции, стоимость изъятых сигарет на "черном рынке" превышает 230 000 евро.

Подозреваемому грозит тюремный срок до пяти лет, временное лишение свободы с испытательным сроком или общественными работами, либо штраф с конфискацией или без конфискации имущества.