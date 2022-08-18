ФОТО. В Риге на сбыте наркотиков попались граждане Швеции и Норвегии

Государственная полиция получила информацию о возможном незаконном обороте наркотических веществ в центре Риги. 11 августа этого года было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических веществ.

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В ходе расследования уголовного процесса и проверки поступившей информации полицейские установили, что к сбыту наркотических веществ могут быть причастны граждане Швеции и один гражданин Норвегии.

В тот же день, 11 августа, в ходе специального расследования полиция задержала по подозрению в сбыте наркотиков четырех человек — гражданина Норвегии 1999 года рождения, а также трех граждан Швеции — мужчин 1998, 1991 и 2000 годов рождения.

Как сообщает полиция, один из задержанных неоднократно был осужден за преступления, связанные с наркотическими веществами. Также за хранение наркотических веществ по данному уголовному делу были задержаны трое граждан Латвии — мужчины 2005, 2007 и 1999 годов рождения.

В ходе санкционированного обыска квартиры в центре Риги правоохранители обнаружили и изъяли в общей сложности 300 граммов марихуаны, четыре грамма кокаина и наличные деньги — 3635 евро.

В ходе расследования было установлено, что граждане Швеции и Норвегии уже несколько месяцев находятся в Латвии и в течение двух месяцев занимаются оборотом наркотических веществ.

Ко всем трем гражданам Латвии, а также к гражданину Норвегии 1999 года рождения и гражданину Швеции 1991 года рождения суд применил меру пресечения, не связанную с лишением свободы. К двум другим гражданам Швеции применена другая мера пресечения — заключение под стражу.

Полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона — за хранение, перевозкау или пересылку наркотических или психотропных веществ и незаконную реализацию, если преступление совершено группой лиц. Такое преступление карается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и с последующим пробационным надзором на срок до трех лет.