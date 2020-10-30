ФОТО: В Риге на улице Бруниниеку упала стена заброшенного дома, две машины получили повреждения

Днем 30 октября в Риге на улице Бруниниеку упала стена заброшенного дома, две машины получили повреждения. Среди людей пострадавших нет, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

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В центре Риге произошло ЧП: на улице Брунинеку обвалилась стена нежилого дома. В результате инцидента повреждения получили две машины, которые были припаркованы возле заброшенного здания.

Вызов на место присшествия поступил в полицию в 14:45, сообщили Delfi в пресс-службе Госполиции. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили рухнившие на автомобили элементы внешней стены дома.

По имеющейся в распоряжении портала Delfi информации, никто из людей не пострадал.