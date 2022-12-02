ФОТО. В Риге нелегально производили электронные сигареты; изъят товар на 1,8 млн евро

Сотрудники Госполиции обнаружили в Риге подпольное производство нелегальных электронных сигарет. Во время обысков стражи порядка изъяли товар на сумму более 1,8 млн евро.

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По данным пресс-центра Госполиции, 26 ноября в Риге было проведено в общей сложности семь обысков в коммерческих помещениях, а также по местам проживания подозреваемых. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли более 38 000 одноразовых электронных сигарет.

Также изъято около 2,9 тонны никотиносодержащей жидкости и 915 литров готовой к употреблению никотиносодержащей продукции, которая была расфасована для реализации в бутылки по 10 и 20 миллилитров.

В ходе расследования выяснилось, что электронные сигареты продавались на сайте, вводя покупателей в заблуждение, т.к. соощалось, что смгареты произведены за пределами Латвии. На самом деле предложенный товар был произвден в Риге.

В ходе досудебного расследования было установлено, что никотинсодержащие жидкости, находившиеся в больших емкостях, вероятно, были приобретены в оптовой компании за пределами Латвии. Их предполагалось заправлять в электронные сигареты прямо на территории магазина.

В ходе расследования не было получено никаких документов или справок, подтверждающих состав жидкостей в емкостях, поэтому невозможно быть уверенным в происхождении, способе производства и составе жидкости, подчеркивают в полиции. Таким образом, нет никаких известных последствий для здоровья человека при использовании предлагаемого продукта.

Как отмечают в полиции, количество жидкости, содержащей никотин, изъятой при обыске, впечатляет — ее можно было использовать для заправки примерно двух миллионов электронных сигарет.

Также было установлено, что у компании отсутствовала лицензия на реализацию акцизных товаров, а торговое помещение не было обустроено как склад акцизных товаров.

По оценкам полиции, общая стоимость конфискованных товаров на латвийском рынке может составить около 1,8 миллиона евро. В рамках уголовного расследования задержаны мужчины 1978 и 1987 г.р., к которым позже был применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija