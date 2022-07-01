ФОТО. В Риге полиция разыскивает пропавшую без вести пожилую женщину
Foto: Valsts policija

Рижский Земгальский участок Госполиции разыскивает пропавшую без вести Вивину Свилпе, которая вышла из своего дома на улице Залениеку в Риге сегодня, 1 июля, в 10.00 и до сих пор не вернулась. Местонахождение женщины неизвестно.

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Приметы: рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, с короткими темными, слегка седыми волосами.

Была одета в: светлые брюки, светлую блузку, с собой была маленькая черная сумочка, очки.

ФОТО. В Риге полиция разыскивает пропавшую без вести пожилую женщину
Foto: Valsts policija

Госполиция призывает осмотреть фотографии женщины и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, связаться со стражами порядка по телефону 67085984 или 110.

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