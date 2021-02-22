ФОТО. В Риге спустя 17 лет задержан подозреваемый в ограблении банка в Германии

В Риге спустя 17 лет после совершенного преступления задержан 38-летний гражданин Латвии, подозреваемый в вооруженном ограблении банка Sparkasse в Оснабрюке (федеральная земля Нижняя Саксония).

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Как отмечает Süddeutsche Zeitung, ранее мужчина был объявлен в международный розыск на основании новых полученных результатов анализов ДНК с места преступления.

В феврале 2004 года этот человек угрожал сотрудникам банка огнестрельным оружием и похитил около 10 000 евро.

Кроме того, есть основания полагать, что он также совершил налет на банк в Бремене в апреле 2005 года — тогда ему удалось похитить 30 000 евро.

Поиски подозреваемого велись 5843 дня. По словам прокурора, срок давности по таким делам наступает через 20 лет.