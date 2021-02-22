ФОТО. В Риге спустя 17 лет задержан подозреваемый в ограблении банка в Германии
Foto: Polizei (Osnabrück)

В Риге спустя 17 лет после совершенного преступления задержан 38-летний гражданин Латвии, подозреваемый в вооруженном ограблении банка Sparkasse в Оснабрюке (федеральная земля Нижняя Саксония).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, ранее мужчина был объявлен в международный розыск на основании новых полученных результатов анализов ДНК с места преступления.

В феврале 2004 года этот человек угрожал сотрудникам банка огнестрельным оружием и похитил около 10 000 евро.

Кроме того, есть основания полагать, что он также совершил налет на банк в Бремене в апреле 2005 года — тогда ему удалось похитить 30 000 евро.

Поиски подозреваемого велись 5843 дня. По словам прокурора, срок давности по таким делам наступает через 20 лет.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

ДНК
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

От владельца

Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Ādažu nov.,
455 000€
Vārnu iela, Centrs, Rīga,
450€
Nīcgales iela, Purvciems, Rīga,
60 500€
Ezera iela, Dagdas nov.,
35 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Talsu nov.,
178 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
147 500€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
400€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Parka iela, Babītes nov.,
175 000€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Engures nov.,
800€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€