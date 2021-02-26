ФОТО: В Риге столкнулись семь автомобилей, троллейбус и автобус

В пятницу утром, 26 февраля, в Риге на улице А.Деглава по направлению в Дрейлини столкнулись семь автомобилей, автобус и троллейбус, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
ГПСС отмечает, что данных о пострадавших в этом ДТП нет.
Работники ГПСС передвигали транспортные средства, чтобы освободить улицу для движения транспорта. Примерно в 08:30 движение было восстановлено по обеим полосам улицы, но нельзя было повернуть с улицы А.Деглава направо на улицу Сахарова. Позже пожарные сообщили, что проезжая часть на этом участке полностью освобождена для движения транспорта.
Ugunsdzēsēji glābēji pārvieto avarējušos transportlīdzekļus, lai atbrīvotu satiskmi. Viena josla jau atbrīvota. pic.twitter.com/gSfQKfVhRw— VUGD (@ugunsdzeseji) February 26, 2021