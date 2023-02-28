ФОТО. В Риге у группы наркодиллеров изъято 20 килограммов марихуаны и люксовый BMW

В этом месяце сотрудники Госполиции задержали в Риге группу из четырех человек по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупных размерах, сообщили порталу Delfi в полиции.

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Всего при обыске адресов и транспортных средств, связанных с подозреваемыми, было обнаружено и изъято около 20 килограммов марихуаны, 50 граммов кокаина и 50 граммов гашиша. Также были изъяты деньги, возможно полученные преступным путем, а также семь автомобилей, в том числе автомобиль BMW X6 2021 года выпуска, стоимостью около 100 000 евро.

В феврале этого года Госполиция начала уголовный процесс по факту деятельности в Риге организованной группы, занимающейся сбытом наркотиков в особо крупных размерах.

Выяснилось, что группа состоит как минимум из четырех человек, у каждого из них есть своя роль в преступлении. 18 февраля сотрудники 4-го бюро Управления Криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции в сотрудничестве с бойцами антитеррористического подразделения Omega и работниками Батальона спецназначения Рижского регионального управления, а также сотрудниками Батальона дорожной полиции провели ряд заранее запланированных операций по задержанию. В результате четверо предполагаемых участников преступной группы были задержаны в Риге, в микрорайоне Шампетерис.

Среди задержанных есть мужчины 1981, 1995 и 1996 годов рождения, а также женщина 2000 года рождения. Двое из них ранее попадали в поле зрения полиции за совершение преступлений.

В ходе обысков по адресам подозреваемых, в том числе конспиративным, было обнаружено и изъято около 20 килограммов каннабиса, 50 граммов кокаина и 50 граммов гашиша. Также были изъяты 7000 евро, возможно добытые преступным путем, а также семь транспортных средств, в том числе автомобиль класса люкс.

В связи со случившимся начат уголовный процесс по третьей части статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконное приобретение, хранение, транспортировку или пересылку наркотических веществ в целях сбыта либо за незаконную реализацию наркотических или психотропных веществ, если это было совершено организованной группой лиц, либо были реализованы наркотические вещества в крупном объеме.

За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и с пробационным надзором на срок до трех лет.

20 февраля этого года ко всем задержанным была применена мера пресечения — содержание под стражей.