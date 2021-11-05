ФОТО: В Риге в результате аварии перевернулась машина скорой помощи
Foto: DELFI Репортер

В пятницу у Ботанического сада произошла авария, в результате которой машина скорой помощи перевернулась на бок. Фотографиями с места события поделился очевидец.

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Авария произошла на перекрестке улиц Дзирциема и Кандавас. Столкнулись автомобиль Службы неотложной медицинской помощи и Volvo. На место ЧП прибыли кареты скорой и спасатели.

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, бригада медиков везла в больницу пациента. Оперативный транспорт ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Пациент в ДТП не пострадал и его переняла другая бригада медиков. В аварии легкие и средне-тяжелые травмы получили два медика, они доставлены в больницу для дополнительных обследований. Водитель легковушки от медицинской помощи отказался.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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