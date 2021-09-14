ФОТО. В Риге задержана группа наркодилеров: изъят кокаин, марихуана и 24 500 евро

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 7 сентября в микрорайоне Зиепниеккалнс, а также в Латгальском предместье столицы задержана группа наркодилеров, подозреваемых в незаконной реализации наркотических веществ в крупных размерах.

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В ходе санкционированных обысков полиция изъяла около 380 граммов кокаина, три 3 кг марихуаны, а также 24 500 евро наличными. 9 сентября суд выдал санкцию на арест одного из задержанных.

Задержание проводилось на основании полученной ранее информации о возможной наркоторговле. В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники 3-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского региона при содействии бойцов спецназа "Омега" и коллег батальона Дорожной полиции Рижского региона 7 сентября провели несколько задержаний в разных районах Риги.

В рамках уголовного процесса изъяты также автомобили BMW X5 и BMW X6., чтобы установить, не были ли они приобретены в результате отмывания денег.

В полиции также сообщили, что задержанные ранее не попадали в поле зрения органов правопорядка. Однако одного из задержанных оставили под арестом. Следствие продолжается.