ФОТО. В Риге задержана группа наркодилеров: изъято несколько кило кокаина и оружие

На прошлой неделе Госполиция задержала организованную преступную группу, члены которой длительное время торговали наркотиками.

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Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, во время обысков было изъято более 3, 5 кг кокаина, а также гранаты, патроны и предметы, напоминающие огнестрельное оружие.

Задержание проводилось на основании полученной ранее информации, что на территории Риги действует группа наркодилеров, занимающаяся реализацией наркотических веществ в крупных размерах.

13 апреля полиция провела задержание подозреваемых. В операции участвовали сотрудники 4-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона при содействии полицейских батальона Дорожной полиции Рижского региона.

Во время проверки у задержанного 1998 г.р. нашли 50 граммов кокаина. В свою очередь, в ходе обыска транспортного средства и на конспиративной квартире стражи порядка обнаружили еще 3, 5 кг наркотиков. Кроме того, в доме нашли также три боевых гранаты, восемь предметов, напоминающих огнестрельное оружие, и 1 370 патронов разного калибра.

Общая сумма изъятых наркотиков и оружия колеблется в пределах 350 000 евро. В рамках расследования изъят также автомобиль Mercedes-Benz е-класса, полиция проверяет его происхождение.

По предварительным данным, задержанные 1998 и 1996 г.р. торговали наркотиками, в основном, в Риге. Между ними были строго распределены роли в преступной группе: один занимался организацией, а второй хранением и реализацией наркотиков.

Следствие по делу продолжается, оба подозреваемых оставлены под арестом.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija



