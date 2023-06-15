ФОТО. В Риге задержаны наркодилеры и их клиенты, изъято более 1 кг наркотиков

Сотрудники подразделений Рижского регионального управления полиции в течение последнего месяца задержали в Риге нескольких наркодилеров, у которых в общей сложности изъяли более килограмма наркотических веществ.

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Foto: Valsts policija

На прошлой неделе — 6 июня — полицейские Пардаугавского управления РРУП в рамках расследования дела о нелегальном обороте наркотиков задержали на улице Даугавгривас водителя (1974 г.р.), управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате четырех обысков, проведенных в его машине, по месту жительства и гаражах, полицейские нашли 1, 491 кг амфетамина и более 31 грамма марихуаны.

Foto: Valsts policija

Известно, что мужчина ранее был судим за управление транспортным средством под воздействием наркотиков и алкоголя, а также за хранение наркотических веществ. Также полиция установила, что задержанный торговал наркотиками на территории Риги.

Вместе с наркодилером задержали и его клиенты 1986 г.р., у которого обнаружили почти 4 грамма амфетамина. По делу начаты уголовные процессы. При этом суд выдал санкцию на арест торговца наркотиками, а ко второму подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Решается вопрос о наложении ареста на изъятый в рамках расследования автомобиль BMW X5.

Foto: Valsts policija

Кроме того, 26 апреля сотрудники 1-го отдела 4-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона задержали молодую женщину 2002 г.р., длительное время торговавшую наркотиками.

В рамках расследования полиция провела несколько обысков, в том числе, в квартире, гаражном кооперативе и в автомобиле, принадлежащем подозреваемой. Всего стражи порядка нашли и изъяли 1,2 кг марихуаны, а также 905 евро наличными, полученными, вероятней всего, преступным путем.

В рамках досудебного следствия наложен арест и на деньги, и на автомобиль BMW X5 (2008 г.в.). Следствие по делу продолжается. В полиции отмечают, что в тот же дено удалось задержать и мужчину, которому подозреваемая продала наркотики — у него нашли 15 граммов марихуаны.

Против клиента наркоторговки также начат уголовный процесс. Позже к ним обоим была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.