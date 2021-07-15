ФОТО: в Риге зафиксирована утечка неизвестного вещества
Foto: F64

В четверг, 15 июля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) получили вызов на речушку в районе улицы Вецо Бикерниеку, где зафиксирована утечка неизвестного вещества.

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Как сообщают спасатели, вызов был получен в 08.39 часов на Дрейлиньупите. На поверхности речушки наблюдается пятно (около 300 метров).

Сотрудники ГПСС установили ограничения и абсорбирующие боны.

В настоящий момент на месте работают сотрудники Службы среды.

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