ФОТО: в Риге зафиксирована утечка неизвестного вещества

В четверг, 15 июля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) получили вызов на речушку в районе улицы Вецо Бикерниеку, где зафиксирована утечка неизвестного вещества.
Как сообщают спасатели, вызов был получен в 08.39 часов на Дрейлиньупите. На поверхности речушки наблюдается пятно (около 300 метров).
Сотрудники ГПСС установили ограничения и абсорбирующие боны.
В настоящий момент на месте работают сотрудники Службы среды.
Plkst.08.39 saņemts izsaukums uz Veco Biķernieku ielu Rīgā, kur Dreiliņupītē uz ūdens virsmas pamanīts aptuveni 300 metrus garš nezināmas izcelsmes vielas pleķis. VUGD uzstāda norobežojošās un absorbējošas bonas. Notikuma vietā stādā arī @videsdienests pic.twitter.com/tKRmYbpIkF— VUGD (@ugunsdzeseji) July 15, 2021