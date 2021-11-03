ФОТО. В Салацгриве фура врезалась в дом: водитель госпитализирован, произошла утечка химвещества
Foto: VUGD

В среду утром в Салацгриве по неустановленной причине в дом врезался грузовой автомобиль. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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По данным ГПСС, в 05.23 грузовик врезался в стену одного из домов на ул. Вильню. Установлено, что машина перевозила контейнеры с химическими веществами, на площади 30 квадратных метров констатирована утечка. ее устранением занимаются спасатели.

Чтобы освободить водителя из поврежденного автомобиля, сотрудникам ГПСС потребовались гидравлические инструменты. Пострадавший мужчина передан медикам, из дома пришлось эвакуировать одного жильца.

ФОТО. В Салацгриве фура врезалась в дом: водитель госпитализирован, произошла утечка химвещества
Foto: VUGD
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