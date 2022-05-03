ФОТО: В Саласпилсе пропала женщина

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Агнесе Чодаре (1978 г.р.), которая 2 мая в 18.00 вышла из своего дома на улице Целтниеку и отправилась в неизвестном направлении.

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Была одета в серое пальто.

Если вы видели эту женщину или вам известно ее местонахождение, просьба звонить в полицию на номер 110.