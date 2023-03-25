ФОТО: в сервисе неизвестный поджег спортивные машины, ущерб — десятки тысяч евро

Рано утром в четверг, 23 марта в Талси пока неустановленный мужчина проник на территорию сервиса и гаражей на ул. Кр. Валдемара 73 и умышленно поджег несколько автомобилей, причинив их владельцу ущерб на десятки тысяч евро.

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Государственная пожарно-спасательная служба прибыла на указанный адрес в 5.54. Горели четыре легковых автомобиля и стена ангара на площади десять квадратных метров. Работы были завершены в 7.33.

Как порталу Delfi рассказал владелец машин Сандрис, то, что машины подожгли умышленно запечатлено на камерах видеонаблюдения, записи переданы полиции. На видео видно, что мужчина подошел к Subaru, вылили на автомобиль какую-то жидкость и поджог. Подождал, пока разгорится и убежал.

На улице сгорел микроавтобус Mercedes-Benz Viano, спортивный седан Subaru Impreza WRX, спортивное купе Audi S5. В свою очередь, в ангаре находились подготовленный для драгрейса Audi S2, а также Audi S4 и Audi A4 quattro. Также внутри находилась единственная в Латвии сигнальная система старта для соревнований по драгрейсу. По словам владельца, он потерял все, над чем трудился годами.

Государственная полиция возбудила уголовный процесс и призывает отозваться жителей, которые могут предоставить полезную для следствия информацию. Звонить по телефону 110. Анонимность гарантируется.

В свою очередь, владелец сгоревших автомобилей просит звонить ему на номер 27878036, если вы располагаете важной информацией по данному случаю.