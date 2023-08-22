ФОТО. В Швецию паромом пытались вывезти партию сигарет почти на 1 млн евро
Foto: Lietuvas muita

В Клайпеде литовские таможенники задержали партию контрабандных сигарет на сумму почти миллион евро, которую пытались переправить на пароме в Швецию.

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Как сообщила во вторник Криминальная таможенная служба Литвы, таможенники проверили паром, который должен был отправиться по маршруту Клайпеда — Карлсхамн, когда до отправления судна оставалось всего несколько часов.

Литовские таможенные аналитики, работающие с системой управления рисками, выбрали для этой проверки несколько грузовых автомобилей на пароме. Среди досмотренных машин был грузовик Iveco литовской компании, который перевозил 28 поддонов (девять тонн) мебельной фурнитуры в Швецию транзитом из Польши.

Выяснилось, что в полуприцепе тягача не было никакой мебели: часть перевозимых ящиков была просто набита гофрокартоном. В остальных грузовых ящиках находились пачки сигарет Prince (без ярлыков).

Всего таможенники нашли 196 000 пачек сигарет, их стоимость с учетом обязательных налогов превышает 809 000 евро.

Водитель грузовика, гражданин Литвы, был задержан и допрошен, а позже ему была назначена мера пресечения — сдача документов и обязательство периодически отмечаться в полиции.

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