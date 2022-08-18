ФОТО. В Таллинне латвийский фургон Maxima протаранил трамвай; вагоновожатый госпитализирован

В минувший вторник, в Таллинне произошла авария с участием латвийского фургона, который врезался в трамвай. В результате ДТП вагоновожатый получил травмы и был доставлен в больницу.
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В аварии пострадали еще несколько человек, им оказали медицинскую помощь на месте.
Эстонская полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия. По предварительным данным, водитель фургона в момент совершения аварии был трезв.
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