ФОТО. В Таллинне латвийский фургон Maxima протаранил трамвай; вагоновожатый госпитализирован
Foto: DELFI.ee

В минувший вторник, в Таллинне произошла авария с участием латвийского фургона, который врезался в трамвай. В результате ДТП вагоновожатый получил травмы и был доставлен в больницу.

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В аварии пострадали еще несколько человек, им оказали медицинскую помощь на месте.

Эстонская полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия. По предварительным данным, водитель фургона в момент совершения аварии был трезв.

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