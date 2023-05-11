ФОТО. В трагическом ДТП во время обгона погиб человек, еще двое получили травмы
Foto: Sadursme.lv

Вечером в среду, 10 мая, после 21:00 в Латгале случилось тяжелое дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами.

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Трагический инцидент произошел в Рушонской волости Прейльского края, между Прейли и населенным пунктом Феймани.

Один человек погиб на месте — им оказался водитель Mazda: автомобиль вылетел с дороги, несколько раз перевернулся и застрял в деревьях.

При ДТП пострадали еще два человека — сотрудники Службы неотложной медицинской помощи доставили их в больницу.

Судя по фото очевидца с места аварии, автомобиль попал в аварию на очень большой скорости — предположительно, водитель совершал обгон и не справился с управлением.

Уже сообщалось, что всего за минувшие сутки в ДТП пострадали 24 человека, один — погиб.

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