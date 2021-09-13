ФОТО. В вагонах с древесиной и щепой нашли 175 000 контрабандных сигарет
Foto: VID

Сотрудники таможни Службы госдоходов (VID) при проверке вагонов с древесиной и щепой, прибывших из Беларуси, обнаружили тайники с сигаретами.

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По данным VID, 10 сентября при проверке поезда, прибывшего в Даугавпилс, в двух вагонах с древесиной обнаружили 80 000 сигарет "НЗ" с белорусскими акцизными марками.

В тот же день на станции "Индра" пограничники при содействии таможенников при проверке вагона со щепой нашли 96 000 сигарет "Премьер", "НЗ" и Queen с белорусскими акцизными марками.

Сумма налогов, не уплаченных в госказну, составила около 29 000 евро. Начаты уголовные процессы.

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