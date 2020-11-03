ФОТО. В вагонах с углем нашли 9 тайников с контрабандой
Foto: СЗТУ

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили в двух составах поездов 9 тайников с сигаретами.

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По данным пресс-центра Северо-западного таможенного управления, во время прроверки на ЖДПП "Скангали" в стенках балок пяти вагонов, перевозивших каменный уголь в Польшу, обнаружили выпиленные отверстия с крышками для доступа к технологическим полостям.

В тайниках проверяющие нашли 6300 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. По делу начато расследование.

ФОТО. В вагонах с углем нашли 9 тайников с контрабандой
Foto: СЗТУ
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