ФОТО. В вагонах с углем нашли тайники с сигаретами

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли незаконное перемещение 5520 пачек сигарет через таможенный пост "Скангали" (российско-латвийская граница).

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Как отмечает пресс-центр Северо-Западного управления таможни РФ, во время досмотра железнодорожного состава с каменным углем в пяти вагонах обнаружили тайники с табачной продукцией. Тайники были оборудованы в продольных балках вагонов, груз был зафиксирован

герметиком и магнитами.

Вагоны следовали из Кемеровской области в Польшу. По делу начата проверка.