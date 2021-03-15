ФОТО. В вагонах со щепой обнаружили 1,2 млн контрабандных сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при проверке поезда, прибывшего из Беларуси, нашли крупный груз контрабанды. Злоумышленники спрятали сигареты в вагонах со щепой.

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По данным пресс-центра VID, 12 марта на товарной станции Даугавпилса тщательной проверке подвергся грузовой поезд из Беларуси. Поезд пересек границу через станцию "Индра", и у сотрудников Службы госдоходов появились подозрения о возможном перемещении незадекларированных акцизных товаров.

В одном из вагонов проверяющие нашли 495 820 сигарет NZ Gold и 511 800 сигарет "Премьер" (всего — 1 007 620 сигарет) с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 10 марта на станции "Индра" при проверке двух других поездов, прибывших из Республики Беларусь, таможенники нашли 200 600 сигарет с акцизными марками РБ.

Материалы дел переданы для дальнейших следственных действий Управлению налогово-таможенной полиции.