ФОТО. В Вецмилгрависе действовала нелегальная автозаправка

В минувший вторник сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции в ходе проверки оперативной информации раскрыли в Вецмилгрависе нелегально действующую дизельную автозаправку.

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Подпольная заправка располагалась на промышленной территории, а топливо хранилось в контейнерах. Во время обыска полиция нашла и изъяла 5300 литров жидкости с характерным запахом дизельного топлива, восемь емкостей, три насоса с фильтрами, два пистолета для заправки, а также два автомобиля VW, на которых, возможно, перевозили топливо.

На месте происшествия задержан ранее судимый мужчина 1982 г.р. Против него начат уголовный процесс. Полиция продолжает расследование, чтобы установить всех причастных к противозаконному бизнесу.

По информации, имеющейся в распоряжении полиции, остальные соучастники, возможно, ранее уже занимались подобными преступлениями на территории Зиемельского района Риги.

Конфискованное топливо передано Агентству гособеспечения.