ФОТО. В ведрах с гидроантрацитом нашли почти 5 млн контрабандных сигарет
Foto: VID

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при проверке поезда обнаружили крупную партию контрабанды — в ведрах с гидроантрацитом было спрятано 4 765 440 сигарет.

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По информации VID, контрабанду при сканировании вагона нашли на станции Индра при проверке поезда, въехавшего с территории Беларуси. Для физической проверки вагона состав направили на Даугавпилсскую товарную станцию, где подозрения таможенников подтвердились.

Как отмечают в Службе госдоходов, 238 272 пачки сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками контрабандисты спрятали в ведрах с гидроантрацитом. По предварительным данным, сумма неуплаченных налогов за изъятые сигареты составляет 852 000 евро. Начато расследование.

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