ФОТО. В Великобритании найден бездомный мужчина; возможно, он из Латвии

Сотрудники британской полиции устанавливают личность мужчины, найденного в Уэйтмуте (графство Дорсет) осенью прошлого года.
Как отмечает полиция Дорсета, мужчина был найден недалеко от городской набережной еще 28 сентября 2022 года. На вид ему 40 — 50 лет, рост — около 175 см. Когда его обнаружили, у мужчины были длинные вьющиеся спутанные каштановые волосы и длинная каштановая борода.
Известно, что незнакомец говорит с восточноевропейским акцентом, и считается, что его родным языком может быть латышский. Также он до сих пор не предоставил органам опеки и правопорядка личную информацию.
Также известно, что в момент когда его нашли, на нем был черный мотоциклетный шлем без козырька, черная рубашка, черная кожаная куртка, черные брюки поверх других черных брюк и коричневые рабочие ботинки. С собой у него также был черный рюкзак.
Полицейский констебль Бекки Барнс (полиция Дорсета) заявила, что правоохранительные органы продолжают устанавливать личность мужчины. Для этого также задействованы Интерпол и другие партнеры.