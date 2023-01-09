ФОТО. В Великобритании найден бездомный мужчина; возможно, он из Латвии

Сотрудники британской полиции устанавливают личность мужчины, найденного в Уэйтмуте (графство Дорсет) осенью прошлого года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает полиция Дорсета, мужчина был найден недалеко от городской набережной еще 28 сентября 2022 года. На вид ему 40 — 50 лет, рост — около 175 см. Когда его обнаружили, у мужчины были длинные вьющиеся спутанные каштановые волосы и длинная каштановая борода.

Известно, что незнакомец говорит с восточноевропейским акцентом, и считается, что его родным языком может быть латышский. Также он до сих пор не предоставил органам опеки и правопорядка личную информацию.

Также известно, что в момент когда его нашли, на нем был черный мотоциклетный шлем без козырька, черная рубашка, черная кожаная куртка, черные брюки поверх других черных брюк и коричневые рабочие ботинки. С собой у него также был черный рюкзак.

Полицейский констебль Бекки Барнс (полиция Дорсета) заявила, что правоохранительные органы продолжают устанавливать личность мужчины. Для этого также задействованы Интерпол и другие партнеры.