ФОТО. В Юркалне на пляже найден разбившийся автомобиль: водитель погиб

Во вторник, 21 сентября, около 11.30 сотрудникам Госполиции поступила информация о том, что на пляже в Юркалнской волости Вентспилсского края найден разбитый автомобиль, а водитель транспортного средства погиб. Об этом порталу Delfi сообщили в Госполиции.

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В полиции отметили, что погибшим является мужчина в возрасте примерно 30 лет.

На данный момент в связи с произошедшим начат уголовный процесс и выясняются обстоятельства аварии.

На видео, опубликованном на портале Liepajniekiem.lv, запечатлено, как разбитый автомобиль съехал с берега на пляж.